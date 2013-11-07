До повернення грошей Тимошенко і Лазаренка влада готова залучити громадськість

Про це сказав народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Андрій Пінчук, коментуючи позицію представника Центру протидії корупції Дарії Каленюк, озвучену в ЗМІ.

«Ми готові розглядати будь-які пропозиції представників громадськості та недержавних організацій, які допоможуть повернути в Україну незаконно виведені кошти Лазаренка і Тимошенко», - зазначив депутат, якого цитує прес-служба партії.

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На його переконання, у результаті ефективного співробітництва на частину повернутих коштів могли б претендувати громадські організації, діяльність яких спрямована на викорінення корупції.

«Ми готові розглядати будь-які механізми взаємодії та співпраці. І якщо така допомога буде суттєвою та ефективною, вважаю, що було б справедливо, якби на частину повернутих в Україну коштів могли розраховувати і громадські організації, які займаються антикорупційними або іншими корисними проектами», - зазначив Андрій Пінчук.

Він наголосив, що необхідно «враховувати будь-який прогресивний світовий досвід, зокрема Казахстану і США, у справі повернення корупційних коштів та створювати належні умови для громадського контролю і забезпечення прозорості витрачання грошей».

«Співпраця влади в цьому питанні з громадськими організаціями може стати спільною історією успіху», - підсумував політик.