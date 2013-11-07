ЗМІ: Луценко знову поїхав до Польщі на лікування
11:38, 07 листопада 2013Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко зараз знаходиться у Варшаві на консультації у медиків
Юрій Луценко знову лікується у Польщі
Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко зараз знаходиться у Варшаві на консультації у медиків, повідомляє ZN.ua.
Політик, зокрема, відвідав госпіталь МВС, де відразу після помилування переніс операцію з відновлення слуху.
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Раніше Луценко, звільнений від відбування покарання після помилуванням Президента, прийняв запрошення польської влади продовжити лікування у Польщі (дві операції він переніс у київській клініці "Оберіг"). 19 квітня Луценко звернувся за дозволом на виїзд за кордон до Державної пенітенціарної служби і отримав його.
Політик заявляв, що, за оцінками лікарів, лікування потрібне тривале.
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