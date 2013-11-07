ЗМІ: Луценко знову поїхав до Польщі на лікування

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко зараз знаходиться у Варшаві на консультації у медиків, повідомляє ZN.ua.

Політик, зокрема, відвідав госпіталь МВС, де відразу після помилування переніс операцію з відновлення слуху.

На тему: Лікарі успішно провели другу операцію Луценку

Раніше Луценко, звільнений від відбування покарання після помилуванням Президента, прийняв запрошення польської влади продовжити лікування у Польщі (дві операції він переніс у київській клініці "Оберіг"). 19 квітня Луценко звернувся за дозволом на виїзд за кордон до Державної пенітенціарної служби і отримав його.

Політик заявляв, що, за оцінками лікарів, лікування потрібне тривале.