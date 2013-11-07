Депутати досі не розпочали засідання

Сьогоднішнє вечірнє пленарне засідання парламенту, яке мало розпочатися о 16:00, досі не почалося.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати перебувають у сесійній залі, керівництва наразі немає у президії.

Біля президії стоять принесені вранці депутатами від “Батьківщини” плакати з літерами, які складають напис “Юлі — волю!”.

У парламентській ложі перебуває донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія. Як відомо, на вечірньому засіданні планується розгляд законопроектів, за якими екс-прем'єр зможе виїхати на лікування за кордон.

Вечірні засідання парламенту тривають до 18:00 і за регламентом максимально можуть бути продовжені до 18:15, якщо тільки на ранковому засіданні не приймалося рішення щодо продовження вечірнього засідання на більший термін.

Сьогодні увечері у парламенті відбувається зустріч голови ВР Володимира Рибака з керівниками моніторингової місії Європейського парламенту Петом Коксом та Олександром Квасьнєвським.