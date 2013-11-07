Закрито кримінальне провадження щодо фальсифікації поправок до Податкового кодексу

Головне слідче управління столичної міліції закрило кримінальне провадження за фактом можливої фальсифікації під час внесення поправок до тексту законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків».

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що провадження закрито на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, а матеріали провадження передані для надання правової оцінки до столичної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня опозиція заблокувала трибуну ВР через поправку, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

«У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці депутата Ігоря Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Верховною Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

Своєю чергою голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. Цей законопроект, нагадав Рибак, було ухвалено Верховною Радою у першому читанні ще 8 жовтня. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак.

Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Водночас, за словами Рибака, за розпорядженням голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики підготовка цього законопроекту була доручена групі народних депутатів на чолі із народним депутатом від «УДАРу» Оксаною Продан.

Рибак заявив, що робоча група жодного разу не порушувала питання щодо окремого розгляду цих поправок.

За заявою Продан було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.351 (Створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст.358 (Підроблення офіційного документа) Кримінального кодексу України. Розслідування займається столичне управління міліції.