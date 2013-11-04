Томбінський вважає "фантастичним успіхом" те, що Україна зберегла незалежність





Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський називає «фантастичним успіхом українців» той факт, що Україна залишилася суверенною державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Андрієм Шишацьким.

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«Останні 20 років фантастично, що Україна залишилася суверенною державою», - сказав посол. При цьому він додав: «Раніше не було упевненості, що суверенна Україна може вижити. Сьогодні вже немає таких питань. Це фантастичний історичний успіх українців».

Томбінський зазначив, що тепер цю суверенність потрібно поліпшувати, щоб за нею йшла економічна стабільність, тому що в Україні сьогодні є величезний потенціал.