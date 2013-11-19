Яценюк: Опозиція пристане на "концепцію Партії регіонів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання парламенту.

Він звернувся до членів робочої групи з підготовки відповідних законопроектів від Партії регіонів і зауважив, що опозиція йде на усі необхідні компроміси.

«Редакція закону, яка підготовлена членами робочої групи від опозиції, цілком і повністю відповідає тій концепції, яку Партія регіонів висловила. Ми готові голосувати за законопроект, який відповідає концепції Партії регіонів», - сказав Яценюк.

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Він закликав у четвер проголосувати за законопроект стосовно лікування засуджених в цілому.

Яценюк також наголосив, що опозиція відкликає всі свої поправки, окрім 10, які визначені Венеціанською комісією із законопроекту про прокуратуру.

Стосовно законопроекту про вибори він зазначив, що «ми погоджуємося із рішенням комітету і готові голосувати за те рішення комітету, яке було вчора прийнято, і проголосувати за закон про прокуратуру і за закон про вибори народних депутатів в другому читанні і в цілому».

«Ми вважаємо, що законопроекти, які повинні бути проголосовані в четвер, це три базових закони: прокуратура, вибори і лікування за кордоном», - сказав Яценюк.