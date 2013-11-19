Янукович звільнив суддю Конституційного Суду

Відповідний указ від 19 листопада 2013 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Підставою для звільнення зазначається досягнення ним шістдесяти п'яти років.

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Довідка УНІАН. Винокуров Сергій Маркіянович народився 18 листопада 1948 року в м. Білгород-Дністровський Одеської області.

У період з 1998 року по 2010 рік – заступник, перший заступник генерального прокурора України.

У червні 2010 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 16 червня 2010 року.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 12 травня 2011 року обраний заступником голови Конституційного Суду України.

5 вересня 2013 року Винокуров склав присягу члена Вищої ради юстиції.