Опозиція заздалегідь приготувала Януковичу указ про помилування Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що Президент України “боявся підписати указ про помилування Тимошенко і перекинув м'яч на плечі парламенту, практично ховаючись із власного страху за тими, кого він привів до Верховної Ради у вигляді Партії регіонів”.

За словами Яценюка, одночасно Янукович “дав вказівку своїй партії не голосувати за жоден закон” (щодо лікування засуджених за кодоном, який надасть Тимошенко можливість виїхати з України на лікування - УНІАН).

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Яценюк звинуватив Януковича в тому, що він “зупиняє поступ України на шляху до Європейського Союзу”.

Яценюк заявив, що він офіційно передає голові ВР Володимиру Рибаку проект указу Президента про помилування Тимошенко.

Своєю чергою голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок підкреслив, що опозиція готова проголосувати за будь-який запропонований Партією регіонів законопроект щодо вирішення «питання Тимошенко» заради підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Він також звернувся до європейських партнерів прийняти позитивне рішення щодо підписання угоди.

Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція «УДАР»), звертаючись до європейських партнерів, на адресу опонентів із Партії регіонів сказала: “Не пускайте їх в Європу, нехай шурують до Митного союзу”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не підтримала жодного з 6 законопроектів щодо «вирішення питання Тимошенко».