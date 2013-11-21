Фюле сьогодні летить до Києва для пошуку компромісу щодо асоціації
Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле летить до Києва сьогодні пообіді для пошуку компромісу з питань, які залишаються невирішеними з тим, аби підписати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Про це заявив його речник Петер Стано на брифінгу для журналістів, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.
"Комісар Фюле вирушає до Києва сьогодні, а завтра проведе переговори з представниками влади, опозиції та громадянського суспільства", заявив Стано.
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Нагадаємо, що це вже другий візит Фюле до Києва на цьому тижні.
Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жоден з шести законопроектів, які би дозволяли ув'язненому колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко відбути на лікування за кордон.
ЄС висуває вимогу усунення вибіркового правосуддя як передумову для підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.