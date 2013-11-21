Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле скасував свій завтрашній візит в Україну.Цю інформацію УНІАН підтвердили у Представництві ЄС в Україні.

«Я підтверджую, що цей візит скасовано», - сказав прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

Як повідомляв УНІАН, Фюле сьогодні пообіді мав вилетіти до Києва для пошуку компромісу з питань, які залишаються невирішеними з тим, аби підписати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Це мав бути вже другий візит Фюле в Україну на цьому тижні.

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Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жоден з шести законопроектів, які би дозволяли ув'язненому колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко відбути на лікування за кордон.

ЄС висуває вимогу усунення вибіркового правосуддя як передумову для підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

Пізніше сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейською співдружністю з атомної енергії та їх державами-членами.