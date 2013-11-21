Огризко: Рішення Кабміну про призупинення підписання Угод з ЄС має бути скасовано

Про це Огризко сказав у коментарі УНІАН.

«Розпорядження Кабміну - це не закон, і цим розпорядженням, власне, порушено все, що можливо: і закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де власне, цією ж владою записано пункт, що європейска інтеграція є основою нашого зовнішньополітичного курсу і метою України, а також всі інші рішення, і РНБО, і безлічі постанов самого уряду, указів Президента»,- сказав Огризко.

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«Тому я думаю, що це абсолютно необгрунтоване і поспішне рішення, яке має бути найближчим часом скасовано», - додав він.

За словами Огризка, це питання сьогодні мають розв'язувати юристи.

Він також зазначив, що для скасування розпорядження не потрібно багато часу. «Як приймається розпороядження, так воно і скасовується, на це не потрібно багато часу, треба просто здоровий глузд і політична воля», - сказав Огризко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №905-р від 21 листопада.

“З метою вживання заходів щодо забезпеченню національної безпеки України, детальнішого вивчення і розробки комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною і державами-членами Європейського Союзу, що є базовим принципом міжнародного права і основою економічної безпеки держави... Припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з другого боку, і дію рішення Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. “Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом і його державами-членами, з другого боку”, - сказано у розпорядженні уряду.