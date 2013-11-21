Огризко: Рішення Кабміну про призупинення підписання Угод з ЄС має бути скасовано
Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що розпорядження уряду про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має бути скасовано.
Про це Огризко сказав у коментарі УНІАН.
«Розпорядження Кабміну - це не закон, і цим розпорядженням, власне, порушено все, що можливо: і закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де власне, цією ж владою записано пункт, що європейска інтеграція є основою нашого зовнішньополітичного курсу і метою України, а також всі інші рішення, і РНБО, і безлічі постанов самого уряду, указів Президента»,- сказав Огризко.
На тему: Бойко розповів, чому припинено підготовку до асоціації з ЄС
«Тому я думаю, що це абсолютно необгрунтоване і поспішне рішення, яке має бути найближчим часом скасовано», - додав він.
За словами Огризка, це питання сьогодні мають розв'язувати юристи.
Він також зазначив, що для скасування розпорядження не потрібно багато часу. «Як приймається розпороядження, так воно і скасовується, на це не потрібно багато часу, треба просто здоровий глузд і політична воля», - сказав Огризко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №905-р від 21 листопада.
“З метою вживання заходів щодо забезпеченню національної безпеки України, детальнішого вивчення і розробки комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною і державами-членами Європейського Союзу, що є базовим принципом міжнародного права і основою економічної безпеки держави... Припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з другого боку, і дію рішення Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. “Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом і його державами-членами, з другого боку”, - сказано у розпорядженні уряду.