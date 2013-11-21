ПР не голосуватиме за законопроекти про лікування Тимошенко у якості ”бартеру”

Як передає кореспондент УНІАН, про це у ефірі 5-го каналу сказав народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян.

”Коли ми не проголосували (за законопроекти щодо лікування ув`язнених - УНІАН), а це було відомо, що ми не проголосуємо, вони (опозиція) в душі аплодували нам, вони раділи, тому що їм Тимошенко не потрібна”, - сказав Стоян.

Він також пояснив, що його політична сила, ”проаналізувавши всі можливості, не голосувала і не буде голосувати за те, щоб здійснити бартер: Тимошенко на Асоціацію (Угоду про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН)”.

”Занадто нерівна ціна”, - відзначив депутат.

Він також додав, що ”Євросоюз нічого нам не запропонував: ні підтримку через Міжнародний валютний фонд, ні інші пропозиції, ні робочі місця”.