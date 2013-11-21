Європерспективи України заморожені на багато років вперед - ЗМІ

Таку думку в коментарі "Українській правді" висловило джерело в оточенні Фюле, близьке до переговорів з українською стороною щодо підготовки до підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.

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"Це замороження відносин України з ЄС. Не факт, що колись у близькій перспективі можна буде повернутися до переговорів з Україною про Асоціацію. Насправді Янукович закрив можливість євроінтеграції для України на багато років, а може, навіть вирішив долю Східної Європи на 20-25 років і заморозив всі процеси, які могли тут відбуватися, в тому числі реформи, демократизацію, європеїзацію і так далі, "- заявило джерело.

Коментуючи відмову уряду України продовжити підготовку до підписання Асоціації з ЄС, він підкреслив, що "єдиною людиною, від якої залежала доля Асоціації, був Янукович". За словами джерела, Янукович "знав, що ЄС був готовий на компроміс у питанні Тимошенко".

Джерело стверджує, що для підписання було достатньо ухвалити 2-3 єврозакони, наприклад, про вибори і прокуратуру.

"У понеділок під час засідання ради міністрів ЄС ніхто відкрито не виступив проти. І навіть скептики давали зрозуміти, що вони будуть голосувати за Асоціацію з Україною, тому що Тимошенко переконала європейських лідерів не звертати на неї увагу, і у західних лідерів є її лист про це ", розповіло джерело.

"Навіть ті країни, які публічно виступали проти, погоджувалися позитивно проголосувати", додав він.

Ще у вівторок Янукович повідомив Фюле про відмову підписувати угоду про Асоціацію і просив відкласти Асоціацію на рік. Він пояснив це тиском Росії і дуже високою вартістю адаптації Угоди, називав суми в 160 млрд доларів.

"Фюле подумав, що український президент або дійсно відмовився від ідеї підписання або просто торгується. Але надія ще була, цим і було викликане його оптимістичне повідомлення за підсумками зустрічі ", повідомило джерело.

"Пауза, про яку просив український президент, неможлива. З точки зору інтересів України Янукович досить дивно повів себе, м'яко кажучи. Навіть якщо говорити про економічні аргументи, він отримав гарантії та обіцянки дуже великої підтримки і з боку ЄС і з боку США. Я думаю, що суми співставні з тим, що пропонувала Росія ", сказало джерело.