Євродепутат: у переговорах про асоціацію з Україною ЄС використовував батіг, але забув про пряники

Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ заявив Павло Залевський, депутат Європарламенту від Польщі.

Політик вважає, що Європейський Союз повинен був запропонувати Україні програму компенсації можливих втрат, а також фінансування модернізації системи державного управління та виробничих потужностей українських підприємств, щоб їх продукція була конкурентною на ринках країн ЄС.

«Європарламент і ЄС повинні були поставити перед місією Кокса - Кваснєвського інші цілі, розширити їх перелік. Потрібно було обговорювати як Євросоюз може підтримати Україну в реформуванні економіки. Розробити програму реформ, яку підтримали б Міжнародний валютний фонд і Світовий Банк, залучити інші інституції, які могли б надати Україні фінансову і економічну підтримку. Це мало бути головною метою. Проблема виборчого правосуддя могла бути лише одним із завдань місії, і її легше було б вирішити, ніж сьогодні. Простіше кажучи, ми не запропонували ніяких «пряників» українському уряду», - сказав Павло Залевський.

У той же час він зазначив, що призупинення українською стороною підготовки до підписання асоціації з ЄС ще не означає остаточного провалу процесу євроінтеграції, а лише дозволить проаналізувати і виправити допущені в процесі переговорів помилки.

«Нам варто повернутися до самого початку, щоб зрозуміти, що відбувається, чому ми втрачаємо наш великий шанс. Я вірю, що це (призупинення підготовки до підписання УА з ЄС, - Ред.) Результат неправильного розуміння завдань і недостатнє число спроб їх об'єднати. Важливо розуміти, що для президента Януковича важлива була не стільки сама по собі асоціація з ЄС. Для нього вона була тільки засобом, який допоможе розвивати українську економіку», - заявив євродепутат.