Вибухотехніки оглядають бус, який стояв на Європейській площі

Про це повідомили у столичному Главку міліції.

У міліції пояснили, що оскільки неможливо було потрапити до місця події співробітникам вибухотехнічної служби, було прийнято рішення убезпечити людей від можливої небезпеки і взяти в оточення цей автобус. Це нарешті і вдалося здійснити після сутичок з мітингуючими.

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На даний час автобус виведено у небезпечне місце, він оглядається вибухотехніками, а також встановлюються особи, які ним керували.

Як повідомляв УНІАН, на Європейській площі для мікроавтобуса намагаються зробити коридор, щоб він залишив місце конфлікту.

Однак це поки що не вдається, міліція знову застосувала сльозогінний газ.

В мікроавтобусі перебувають троє людей у цивільному, вони закривають обличчя від фотоапаратів.

На даним момент народні депутати, активісти та міліція скупчилися біля дверей мікроавтобусу.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк з мегафоном просить усіх розступитися.

Біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмували мікроавтобус, в якому, за їх словами, сидять озброєні правоохоронці і ведуть прослуховування.

Активістка Тетяна Чорновіл розбила люк на даху мікроавтобуса і залізла в нього. Згодом активісти намагалися перекинути машину, а міліціонери перешкоджали цьому.

Після цього між мітингувальниками та міліціонерами виникли сутички.