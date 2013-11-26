Азаров: українці підтримують рішення уряду щодо угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Азаров заявив на зборах Європейської бізнес асоціації.

«На мою сторінку в Фейсбуці за останні дні надходить величезний рівень підтримки нашого рішення. Люди пишуть: ви прийняли мудре, важке, але правильне рішення, і ми вас підтримуємо», - наголосив Азаров.

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Прем’єр-міністр назвав рішення про продовження підготовки підписання Угоди про асоціацію з ЄС тактичним і зазначив, що стратегічний курс України, спрямований на євроінтеграцію, залишається незмінним.

«У ситуації, що склалася, це був єдино правильний вихід. Це надзвичайно складне рішення, але воно є тактичним і не змінює стратегічного курсу України щодо європейської інтеграції України», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Після цього в Україні розпочалися масові акції протесту і мітинги.