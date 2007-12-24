Янукович думає, що Ющенко з Тимошенко покличуть його у штрейкбрехери

Україна найближчим часом спостерігатиме змагання за пост Президента між нинішнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив на прес-конференції лідер Партії регіонів Віктор ЯУНКОВИЧ, відповідаючи на запитання, кого він бачить своїм основним конкурентом на майбутніх виборах Президента.

«Змагання між Президентом ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром ТИМОШЕНКО, хто з них буде першим, ми з вами будемо спостерігати найближчим часом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що не хоче брати участі «в цій інтризі».

«Опозиція ніколи не буде займати таку роль – штрейкбрехера в цих стосунках», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що, «безумовно, змагання ці будуть, і хто буде першим, - покаже життя».