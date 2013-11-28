ЄС продовжить переговори з Україною, щойно вона буде до цього готова - Фюле

Єврокомісар Штефан Фюле заявляє, що ЄС продовжить переговори з Україною, щойно вона буде до цього готова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на бізнес-форумі у Вільнюсі напередодні саміту «Східного партнерства».

“Мені дуже жаль, що таке рішення (призупинити підготовку до підписання угоди — УНІАН) було ухвалено. Це була унікальна можливість для того, аби зробити незворотною тенденцію надходження інвестицій до України”, - сказав Фюле.

За його словами, Угода про асоціацію надала б Україні і її громадянам можливості для модернізації країни, надходження інвестицій.

“Ми твердо говоримо про нашу прихильність до того, аби підняти відносини ЄС і України на новий рівень, ЄС готовий поновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, як тільки Україна буде готова відновити свій рух в бік асоціації”, - підкреслив Фюле.

Він наголосив, що все це має робитись для того, аби піклуватись про благо українських громадян, які останніми днями показали, що вони дуже добре розуміють і усвідомлюють історичне значення європейської асоціації.