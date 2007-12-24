Розпочався конкурс на найцікавіші запитання Ющенку

Cьогодні, 24 грудня, розпочався конкурс «Спитай Президента України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, мета конкурсу – збір запитань до глави держави від широких кіл громадськості з найактуальніших для суспільства тем. На найцікавіші запитання, відібрані інтернет-виданнями, Президент В.ЮЩЕНКО відповість на своїй підсумковій річній прес-конференції «Національні пріоритети», що відбудеться 27 грудня з 18.00 до 20.00.

У ході спілкування зі ЗМІ Президент поінформує про політичні підсумки 2007 року і окреслить основні завдання та напрямки роботи державної влади на рік наступний.

За даними прес-служби, до проекту долучилися інтернет-видання «Українська правда», «Главред», «ЛІГАбізнесінформ» і «Кореспондент».

У прямому ефірі прес-конференцію транслюватимуть Перший національний канал, «5 канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба іномовлення України «Україна і світ». Захід передбачає телемости з журналістами в Донецьку, Львові, Сімферополі, Полтаві, а також онлайн-трансляцію в Інтернеті.