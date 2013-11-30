На Михайлівську площу прибули лідери опозиції

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідер УДАРу Віталій Кличко та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок прибули на Михайлівську площу після зустрічі з послами країн ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», лідери опозиції виступлять перед людьми, яких зібралося на площі кілька тисяч.

В інтерв’ю журналістам на Михайлівській площі Яценюк повідомив, що під час зустрічі з послами ЄС лідери опозиції «мали дуже серйозну розмову про те, що час декларацій закінчився: «Повинен бути час дій».

Яценюк наголосив, що окремі країни вже викликали послів України до міністерств закордонних справ щодо надання пояснень.

«Ми сподіваємось на чітку і жорстку реакцію Західного світу. Україна - не Росія. Київ - це не Мінськ. А Януковичу до Путіна і Лукашенки також далеко», - сказав Яценюк.