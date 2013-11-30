На Михайлівську площу прибули лідери опозиції
Опозиція сподівається на "жорстку реакцію" заходу.
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідер УДАРу Віталій Кличко та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок прибули на Михайлівську площу після зустрічі з послами країн ЄС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», лідери опозиції виступлять перед людьми, яких зібралося на площі кілька тисяч.
В інтерв’ю журналістам на Михайлівській площі Яценюк повідомив, що під час зустрічі з послами ЄС лідери опозиції «мали дуже серйозну розмову про те, що час декларацій закінчився: «Повинен бути час дій».
Яценюк наголосив, що окремі країни вже викликали послів України до міністерств закордонних справ щодо надання пояснень.
«Ми сподіваємось на чітку і жорстку реакцію Західного світу. Україна - не Росія. Київ - це не Мінськ. А Януковичу до Путіна і Лукашенки також далеко», - сказав Яценюк.