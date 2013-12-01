Лідери опозиції дадуть прес-конференцію в захопленому Будинку профспілок

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».

Як передає кореспондент УНІАН, зараз в Будинку профспілок, який зайняли мітингувальники, відбувається нарада Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.

Водночас, зараз на Майдані Незалежності лунають заклики депутатів до учасників акції не піддаватися на провокації.