Лідери опозиції дадуть прес-конференцію в захопленому Будинку профспілок
15:47, 01 грудня 2013Політика
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О 16.00 в захопленому Будинку профспілок відбудеться прес-конференція лідерів опозиції
Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини».
Як передає кореспондент УНІАН, зараз в Будинку профспілок, який зайняли мітингувальники, відбувається нарада Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.
Водночас, зараз на Майдані Незалежності лунають заклики депутатів до учасників акції не піддаватися на провокації.
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