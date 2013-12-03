Мітингувальники збираються вирушити до Кабміну та Ради

Поривчастий вітер і температура місцями до 4-х градусів морозу змусили мітингувальників шукати нові місця притулку в центрі столиці. Крім будівлі КМДА, будинку профспілок, активісти влаштували ще один пункт обігріву у Жовтневому палаці. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на одного з координаторів акції протесту, депутата від «Батьківщини» Андрій Парубій.

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Сьогодні, 3 грудня, учасники нового київського Євромайдану планують блокувати Кабмін та Верховну Раду.

Колона мітингувальників для руху під будівлі уряду й парламенту формуватиметься о 7:30 на майдані Незалежності.

Тим часом під Верховною Радою облаштовують сцену, навпроти стоїть приблизно два десятка автобусів, довкола правоохоронці в касках, на сусідніх вулицях у дворах для блокування на в’їздах – автобуси і вантажівки.