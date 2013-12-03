ПР не голосуватиме за висловлення недовіри уряду - Олійник

09:46, 03 грудня 2013
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що його фракція не голосуватиме за постанову про висловлення недовіри Кабінету міністрів України.

Володимир Олійник, фото прес-служби ПР

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Владі й Президенту не вигідні були події в суботу, а були вигідні опозиції. І якщо опозиція хоче таким шляхом, через політичну оцінку, закрити цю тему, я кажу - ні”, - сказав Олійник.

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Він також додав, що на засіданні фракції жоден депутат не висловився на підтримку постанови про відставку уряду.

Як повідомляв УНІАН, після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в Києві 30 листопада опозиція вимагає сьогодні першим питанням розглянути у Верховній Раді постанову про недовіру Кабінету міністрів України.

2 грудня Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував парламенту ухвалити постанову про недовіру Кабінету міністрів.

Для ухвалення рішення необхідно 226 голосів депутатів.

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