Президенту НОК України Сергію Бубці виповнилося 50

Сергій Назарович Бубка народився 4 грудня 1963 року в місті Луганську в Україні.

З дитинства займався спортом, в 11 років був зарахований в ДЮСШ " Динамо". Стрибками з жердиною захопився завдяки другові, який привів його на тренування жердинників. Тут він познайомився зі своїм першим тренером Віталієм Петровим, який розпізнав у Бубці рідкісний природний талант.

У 15 років Сергій Бубка разом зі своїм тренером переїхав у Донецьк.

На першому в історії легкої атлетики чемпіонаті світу в Хельсінкі (1983) 19-річний спортсмен став золотим призером. У тому ж році він був удостоєний звання заслуженого майстра спорту.

У 1984 році Сергій Бубка поставив свій перший рекорд світу на змаганнях у Братиславі, підкоривши висоту 5 метрів 85 сантиметрів. 13 липня 1985 на стадіоні імені Жана Боуена в передмісті Парижа під час чемпіонату світу Бубка першим в історії легкої атлетики подолав висоту 6 метрів. Всього в 1984-1994 роках Бубка встановив 35 світових рекордів (у тому числі 18 - на змаганнях у критих приміщеннях). Його найвищі досягнення: 6 метрів 14 сантиметрів на відкритому стадіоні (1994, Сестрієре, Італія) і 6 метрів 15 сантиметрів у залі (1993, Донецьк, Україна).

Сергій Бубка - олімпійський чемпіон (1988), шестиразовий чемпіон світу (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997), чемпіон Європи (1986), чемпіон СРСР (1984, 1988), переможець Кубків світу та Європи (1985), переможець зимового чемпіонату Європи (1985), переможець Ігор Доброї волі (1986).

У 1992 році Сергій Бубка брав участь в Олімпійських іграх у складі об'єднаної команди республік колишнього СРСР, в 1996 і 2000 роках - у складі збірної України .

У 2001 році Бубка пішов зі спорту.

У 1987 році Сергій Бубка закінчив Київський державний інститут фізичної культури й отримав спеціальність викладача фізвиховання. У 2001 році він захистив кандидатську дисертацію на тему "Формування індивідуальних здібностей студентів у процесі фізичного виховання " .

У 2002-2006 роках Сергій Бубка був народним депутатом Верховної ради України 4 -го скликання, обирався від блоку "За єдину Україну", пізніше перейшов у фракцію Партії регіонів. Працював у Комітеті Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. У 2010 році став позаштатним радником президента України Віктора Януковича.

З 1999 року Бубка - член Міжнародного олімпійського комітету ( МОК) . З 2000 по 2008 рік був членом виконкому МОК. З 1996 року був членом комісії атлетів МОК, а з 2002 до 2008 року - її головою. Після складання повноважень у зв'язку із завершенням терміну Сергій Бубка обраний почесним членом комісії атлетів.

З червня 2005 року - президент Національного олімпійського комітету України (НОК).

У 2007 році був обраний першим віце -президентом Міжнародної федерації легкої атлетики ( IAAF). У 2009 році обраний членом Ради Асоціації літніх міжнародних олімпійських федерацій. У 2012 році Сергій Бубка під час 124-ї сесії МОК у Лондоні був обраний до складу виконкому МОК.

Сергій Бубка занесений до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість світових досягнень у легкій атлетиці.

Раніше в 2013 році повідомлялося, що Бубка був одним з претендентів на посаду президента МОК, проте поступився німцеві Томасу Баху.

За матеріалами: РІА Новости