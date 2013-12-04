Тягнибок закликав мітингувальників їхати на південь та схід

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що організовуються агітаційні групи для поїздок на схід і південь України.

Про це він сказав під час виступу на Євромайдані.

Лідер наголосив: «Якщо нам вдасться підняти велику Україну, тоді вся Україна одним голосом скаже: «Банду геть!»

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Тягнибок повідомив, що сьогодні вже за рішенням судів затримано 13 осіб учасників Майдану.

Він закликав людей «розпочати пікетування домівок, квартир, усіх тих суддів, котрі виносили рішення щодо цих «політичних в’язнів».

Тягнибок підкреслив, що таким чином, «ми зможемо привернути увагу їхніх сусідів, родичів – нехай їм буде соромно, що вони прислужують бандитському режиму».