Учасники акції затримали капітана УДО, який провокував міліціонерів
У Києві учасники акції затримали працівника УДО, який, за їхньою інформацією, вчиняв провокативні дії стосовно працівників міліції на вулиці Липській.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами мітингувальників, затриманий почав необгрунтовано штовхатись і вчиняти силові дії щодо працівників міліції, які охороняли вулицю Садову.
Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення капітана УДО, а також було вилучено табельну зброю.
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На даний момент працівник УДО оточений учасниками акції на вулиці Інститутській. До них підійшли народні депутати, які продемонстрували всім посвідчення затриманого, що підтверджує, що він є працівником УДО.
За інформацією мітингувальників, затриманий також проводив відеозйомку свого конфлікту з міліціонерами.
Сам затриманий на даний момент утримується від будь-яких коментарів.
Мітингувальники також заявили, що для документування дій працівника УДО викликали наряд міліції.