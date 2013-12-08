Учасники акції затримали капітана УДО, який провокував міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мітингувальників, затриманий почав необгрунтовано штовхатись і вчиняти силові дії щодо працівників міліції, які охороняли вулицю Садову.

Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення капітана УДО, а також було вилучено табельну зброю.

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На даний момент працівник УДО оточений учасниками акції на вулиці Інститутській. До них підійшли народні депутати, які продемонстрували всім посвідчення затриманого, що підтверджує, що він є працівником УДО.

За інформацією мітингувальників, затриманий також проводив відеозйомку свого конфлікту з міліціонерами.

Сам затриманий на даний момент утримується від будь-яких коментарів.

Мітингувальники також заявили, що для документування дій працівника УДО викликали наряд міліції.