Міліція вже почала затримувати людей за повалення пам'ятника Леніну - УДАР

За його словами, що міліція затримує тих, хто просто стояв поруч і виражав своє негативне ставлення до режиму Сталіна-Леніна, передає Українська правда.

"Зараз же цих людей та тих, хто просто відколупував камені з пам’ятника затримують", - цитує його пресс-служба партії.

"Представники міліції перебували в цей час (коли зносили пам'ятник - ред.) біля пам’ятника Щорсу. Крім того, місце події не було огороджене, і це не зроблено до цього часу", - підкреслив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня група молодиків у масках знищила пам’ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка. Пам’ятник був встановлений у 1946 і охоронявся державою.

Тим часом опозиція заявила, що не ухвалювала жодного рішення щодо пам’ятника вождю світового пролетаріату.

«Жодного рішення щодо пам’ятника Леніна не ухвалювалося у Штабі національного спротиву. Це питання взагалі не обговорювалося», - наголосив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвав «безглуздим самогубством» повалення пам`ятника Леніну у Києві.

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у коментарі журналістам зазначив: “Я думаю, що Ленін впав від заздрощів. Знаєте чому? Він зробив одну революцію, а Янукович дві”.