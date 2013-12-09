Пікет на розі Богомольця та Шовковичної оточили солдати ВВ і "Беркута" (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу з посиланням на народного депутата Віталія Чугуннікова.

“Наше наметове містечко оточили близько 300 солдат внутрішніх військ і близько 100 бійців Беркуту. Вони кажуть, що зараз до нас прийдуть судові виконавці і зачитають рішення суду про заборону нашого перебування тут. Водночас, ми наголошуємо, що у нас мирна акція і ми вийшли висловлювати свій протест і не порушуємо жодних законів”, - сказав Чугунніков.

Він відзначив, що народні депутати закликають керівництво силовиків не вчиняти жодних протиправних дій і не застосовувати силу.

Водночас, з наметового містечка вивели всіх жінок, щоби убезпечити їх від можливих провокацій і сутичок.