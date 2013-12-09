У "Батьківщині" заявили, що спецназ фактично пограбував їхній офіс (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, о 19.10 на місце події прибули депутати з фракції «Батьківщина» Петренко та Пишний. На їх звернення та спроби з’ясувати у керівників штурму їхні прізвища депутати не отримали жодної відповіді.

За даними прес-служби, «беркутівців» було близько 100 осіб, вони приїхали на 4-х автобусах. Особи були у чорному одязі, у масках та з автоматами.

Заблоковані працівники партії «Батьківщина» кілька разів викликали міліцію, але протягом півтори години ніхто не приїхав.

«Беркутівці» завантажили сервери та поїхали, зазначається в повідомленні.

«Жодних документів, жодної інформації про те, хто надав наказ штурмувати партійний офіс народні депутати не отримали», - підкреслили в прес-службі.

За словами депутата Петренка, фактично відбувся розбійний напад у приміщеннях партії «Батьківщини», де знаходиться 90 громадських приймалень.

Він зазначив, що працівники «Беркуту» не назвали жодних прізвищ.

«Вони не представлялися і у грубій формі один із співробітників «Беркуту» сказав, що він погано бачить і не може прочитати, що написано у посвідченні», - повідомив Петренко.

Як зазначив депутат, відбулося декілька кримінальних злочинів: «розбійний напад під прикриттям силовиків та перешкоджання діяльності народних депутатів».

«Будемо встановлювати що саме незаконно вкрадено і що могло бути підкинуто у вигляді провокації», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Батьківщини» близько 17.40 заявила, що у ці хвилини офіс партії штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".

За даними прес-служби, бійці "Беркуту" озброєні автоматами.

Водночас у міліції заперечили, що вони штурмують офіс “Батьківщини” в Києві. “Міліція не вживає будь-яких заходів, в тому числі силових, щоб потрапити на територію штабу ВО “Батьківщина” на вулиці Турівській в Києві”, - зазначили у столичній міліції.

В СБУ також заявили, що “будь-яких заходів наші працівники на вулиці Турівській сьогодні не проводили”.