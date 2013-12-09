У "Батьківщині" заявили, що спецназ фактично пограбував їхній офіс (відео)
Бійці спецпідрозділів відмовилися надати народним депутатам від «Батьківщини» Павлу Петренку та Андрію Пишному інформацію про те, хто дав наказ штурмувати партійний офіс.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Зокрема, як йдеться в повідомленні, о 19.10 на місце події прибули депутати з фракції «Батьківщина» Петренко та Пишний. На їх звернення та спроби з’ясувати у керівників штурму їхні прізвища депутати не отримали жодної відповіді.
За даними прес-служби, «беркутівців» було близько 100 осіб, вони приїхали на 4-х автобусах. Особи були у чорному одязі, у масках та з автоматами.
Заблоковані працівники партії «Батьківщина» кілька разів викликали міліцію, але протягом півтори години ніхто не приїхав.
«Беркутівці» завантажили сервери та поїхали, зазначається в повідомленні.
«Жодних документів, жодної інформації про те, хто надав наказ штурмувати партійний офіс народні депутати не отримали», - підкреслили в прес-службі.
За словами депутата Петренка, фактично відбувся розбійний напад у приміщеннях партії «Батьківщини», де знаходиться 90 громадських приймалень.
Він зазначив, що працівники «Беркуту» не назвали жодних прізвищ.
«Вони не представлялися і у грубій формі один із співробітників «Беркуту» сказав, що він погано бачить і не може прочитати, що написано у посвідченні», - повідомив Петренко.
Як зазначив депутат, відбулося декілька кримінальних злочинів: «розбійний напад під прикриттям силовиків та перешкоджання діяльності народних депутатів».
«Будемо встановлювати що саме незаконно вкрадено і що могло бути підкинуто у вигляді провокації», - наголосив депутат.
Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Батьківщини» близько 17.40 заявила, що у ці хвилини офіс партії штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".
За даними прес-служби, бійці "Беркуту" озброєні автоматами.
Водночас у міліції заперечили, що вони штурмують офіс “Батьківщини” в Києві. “Міліція не вживає будь-яких заходів, в тому числі силових, щоб потрапити на територію штабу ВО “Батьківщина” на вулиці Турівській в Києві”, - зазначили у столичній міліції.
В СБУ також заявили, що “будь-яких заходів наші працівники на вулиці Турівській сьогодні не проводили”.