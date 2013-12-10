За розгін Євромайдану вибачень мало, має бути політична відповідальність - омбудсмен

Після подій 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві вибачень недостатньо, має бути політична відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

«Після події (30 листопада - УНІАН), крім кримінальної відповідальності тих, хто віддавав накази і хто бив, має бути політична відповідальність. Конституційні гарантії було порушено. Складовою є й вибачення міністра, якого недостатньо. Складовою є й звільнення київського керівника (міліції Валерія Коряка – УНІАН), якого недостатньо. Має бути подальша політична відповідальність», - зазначила Лутковська.

Вона також зазначила, що бійці «Беркута» могли відмовитися штурмувати Майдан Незалежності в ніч на 30 листопада.

«Теоретично, згідно з Конституцію, кожна людина має право відмовитися від виконання злочинного наказу. Але інше питання – скільки було часу в співробітників «Беркута», щоб зрозуміти, чи варто відмовлятися від виконання цього наказу. Це з'ясує слідство, яке почала Генпрокуратура», - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько четвертої години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

1 грудня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вибачився перед громадянами за дії “Беркута” під час розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада.

«Я хотів би від себе особисто й членів колегії вибачитися за надмірне застосування сили працівниками міліції стосовно учасників акції. Я хотів би запевнити, що дії міліції виходили за межі забезпечення громадського порядку», - сказав Захарченко.

Після жорстокого побиття «Беркутом» учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада начальник ГУ МВС у Києві Коряк заявив про відставку, але його тимчасово усунули від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції під час розгону Євромайдану.

2 грудня Азаров під час зустрічі з послами заявив, що начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Коряка звільнено.

Водночас, у МВС спростували заяву Азарова про звільнення Коряка. Як повідомив 2 грудня заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк, “станом на зараз перевірку ще не закінчено. Напевно, ближче до кінця вечора вже будуть якісь матеріали, й завтра можна буде про щось говорити”.