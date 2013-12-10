У СБУ не знають, хто намагався "прибрати" з України грузинських журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Ми не маємо інформації, які особи приходили до цих журналістів і про що вони з ними говорили”, - зазначили у прес-центрі.

На тему: BBC: Грузинських журналістів просять залишити Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко заявив, що Державна міграційна служба вимагає від грузинських журналістів протягом трьох днів залишити Україну на підставі звернення заступника голови СБУ про їх нібито причетність до масових заворушень та повалення державної влади.

«Попередньо можна сказати, що після того, як під час розгону Євромайдану постраждали більше 50 українських та іноземних журналістів, очевидно, що влада катастрофічно боїться об’єктивної інформації про те, що відбувається в Україні, а також не хоче, щоб цю інформацію знали за кордоном», - припустив Томенко.

Він заявив, що звернувся до голови СБУ з вимогою пояснити причину депортації грузинських журналістів.