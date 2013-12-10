BBC: Грузинських журналістів просять залишити Україну

Про це BBC Україна повідомила директор телекомпанії "Табула" Тамара Черголеїшвілі.

"У вівторок зранку представники Служби безпеки України та міграційної служби прийшли до готелю нашого журналіста Дмитра Авальяні. Вони попросили його з оператором покинути територію України протягом 24 годин, інакше депортують на підставі участі в масових безладах у якості організаторів. Проте жодних документів вони не показали", - заявила BBC Україна Тамара Черголеїшвілі.

За її словами, журналісти телеканалу "Табула" перебувають в Києві з минулого вівторка, а Дмитро Авальяні ходив вулицями, знімав події та передавав репортажі.

При цьому директор телеканалу стверджує, що журналісти точно не були присутні 1 грудня на вулиці Банковій під час масових сутичок.

Вона запевнили, що їхні журналісти не планують покидати територію України до четверга, як і було заплановано раніше. Також пані директор стверджує, що представники СБУ шукали журналістів грузинського телеканалу Руставі-2, аби передати вимогу покинути Україну.

"Сьогодні я звернусь до уряду Грузії відреагувати на ситуацію та попросити українську сторону не заважати роботі грузинських журналістів на українській території", - повідомила Черголеїшвілі.

Від СБУ вимагають пояснень

Голова комітету парламенту з питань свободи слова Микола Томенко повідомив, що грузинські журналісти вже звернулись до них щодо повідомлень заступника голови СБУ про їх нібито причетність до масових заворушень та повалення державної влади України.

"Я звернувся до Голови Служби безпеки України з вимогою пояснити причину депортації грузинських журналістів, які забезпечують прямі включення та інформують мешканців Грузії про ситуацію в України, і в такий спосіб виконують свої професійні обов’язки", – повідомив Микола Томенко.

Прес-служба СБУ поки не прокоментувала ситуацію, а її телефони не відповідають.

ВВС Україна намагається зв'язатися з представниками Служби безпеки.