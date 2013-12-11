"Регіонал" пообіцяв у середу доповісти про кількість звільнених активістів

"Я можу завтра зробити запит до Генпрокуратури після того, як наш президент України Віктор Федорович Янукович сьогодні сказав, що він дасть доручення, щоб деяких звільнили. Я вранці готовий завтра зробити свій запит як народний депутат, і я дам повну завтра відповідь, скільки осіб звільнено", - пообіцяв "регіонал" в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Як відомо, президент Віктор Янукович пообіцяв, що вже у вівторок, 10 листопада, вирішать питання зміни запобіжного заходу для затриманих під час зіткнень за участі активістів Євромайдану.

Прокуратура відреагувала на таку заяву, пообіцявши, що запропонує судам змінити запобіжний захід для деяких заарештованих учасників Євромайдану.

Того ж дня ввечері суд заарештував на 2 місяці ще одного активіста Євромайдану.