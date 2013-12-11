Представництво ЄС намагається зв'язатися з силовиками, щоб не допустити силового розгону Майдану
03:35, 11 грудня 2013Політика
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Представництво ЄС в Україні намагається зв'язатися з правоохоронними органами, щоб не допустити силового розгону Майдану.
Представництво ЄС намагається зв'язатися з силовиками, щоб не допустити силового розгону Майдану, фото Olga Chervakova
Про це повідомив речник посольства ЄС Давід Стулік, пише Українська правда.
"Представництво ЄС в Україні зараз намагається зв'язатися з компетентними та відповідальними особами з правоохоронних органів, щоб НЕ ДОПУСТИТИ застосування сили проти звичайних громадян", - зазначив він.
"Ми захоплюємося мирною рішучістю та спокоєм демонстрантів на Майдані", - наголосив він.
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