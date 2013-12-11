Ратушняк не став пояснювати, чому велика кількість спецназу стягнута на Майдан
02:28, 11 грудня 2013Політика
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Заступник міністра внутрішніх справ, який відповідає за громадську безпеку, Віктор Ратушняк не став пояснювати, чому велика кількість спецназу стягнута на Майдан Незалежності в Києві сьогодні вночі.
Коли кореспондент УНІАН по телефону задав Ратушняку це запитання, заступник міністра просто «скинув» дзвінок.
Як повідомляв УНІАН, близько 1-ї години ночі 11 грудня силовики розпочали штурм барикад навколо Майдану Незалежності, де встановлене наметове містечко мирної акції протесту громадян за євроінтеграцію України.
Майдан оточений по периметру спецназом у кількості 2-3 тисячі осіб.
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