Ратушняк не став пояснювати, чому велика кількість спецназу стягнута на Майдан

Коли кореспондент УНІАН по телефону задав Ратушняку це запитання, заступник міністра просто «скинув» дзвінок.

Як повідомляв УНІАН, близько 1-ї години ночі 11 грудня силовики розпочали штурм барикад навколо Майдану Незалежності, де встановлене наметове містечко мирної акції протесту громадян за євроінтеграцію України.

Майдан оточений по периметру спецназом у кількості 2-3 тисячі осіб.