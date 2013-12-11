Люди у соцмережах масово обмінюються номерами, щоб підвозити один-одного до Майдану

Люди у соцмережах масово обмінюються номерами телефонів та інформацією про своє місцезнаходження, щоб підвозити один-одного до Майдану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько години ночі кілька тисяч мітингувальників оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.