Вчора в Донецьку молилися, щоб Янукович «почув український народ»

У Донецьку біля пам`ятника Т. Шевченку, незважаючи на сильний вітер і майже на 10-градусний мороз, увечері пройшов черговий мітинг на підтримку київського Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники прийшли на акцію з великим прапором Євросоюзу.

Акція почалася з виконання Гімну України і молитви. Але мітингвальники молилися за Президента Віктора Януковича, щоб він згадав про українців, про їхні потреби, вимоги, щоб «почув свій народ».

Потім у режимі «вільного мікрофону» виступали всі бажаючі, які прийшли на акцію, висловлюючи свою солідарність із тими, хто сьогодні в Києві на Євромайдані «відвойовують наше право жити у вільній європейській Україні».

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