На Євромайдані у Донецьку вимагали відставки Президента та уряду

23:20, 05 грудня 2013
Політика
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У Донецьку біля пам`ятника Т. Шевченку на акції щодо підтримки євроінтеграції України і мітингувальників у Києві вимагали відставки Президента та уряду.

Євромайдан Донецьк Фото max.kasyanov

Як передає кореспондент УНІАН , біля пам`ятника Т. Шевченка сьогодні, 5 грудня, близько 18.00 знову зібралося близько 100 осіб, учасників місцевого Евромайдану.

Люди прийшли з прапорами України та партійними - «УДАРу», «Свободи», «Батьківщини» і почали акцію з виконання гімну України, а також молитви за Україну.

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Учасники акції заявили про свою солідарність з мітингувальниками у Києві і наголосили, що підтримують їхні вимоги щодо відставки Президента України Віктора Януковича і Кабінету міністрів на чолі з Миколою Азаровим.

Активісти донецького Евромайдану роздали учасникам акції інформаційні бюлетені «Голос Майдану» про нинішню ситуацію в Києві.

Виступаючі на мітингу оголосили, що з завтрашнього дня тут, біля пам`ятника Т.Шевченку, протягом дня буде чергувати місцевий активіст, який прийматиме продукти, теплі речі та ліки для відправки мітингувальникам на Евромайдан до Києва.

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