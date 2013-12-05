На Євромайдані у Донецьку вимагали відставки Президента та уряду

Як передає кореспондент УНІАН , біля пам`ятника Т. Шевченка сьогодні, 5 грудня, близько 18.00 знову зібралося близько 100 осіб, учасників місцевого Евромайдану.

Люди прийшли з прапорами України та партійними - «УДАРу», «Свободи», «Батьківщини» і почали акцію з виконання гімну України, а також молитви за Україну.

На тему: Сумські студенти падали на підлогу на сесії міськради на підтримку Євромайдану

Учасники акції заявили про свою солідарність з мітингувальниками у Києві і наголосили, що підтримують їхні вимоги щодо відставки Президента України Віктора Януковича і Кабінету міністрів на чолі з Миколою Азаровим.

Активісти донецького Евромайдану роздали учасникам акції інформаційні бюлетені «Голос Майдану» про нинішню ситуацію в Києві.

Виступаючі на мітингу оголосили, що з завтрашнього дня тут, біля пам`ятника Т.Шевченку, протягом дня буде чергувати місцевий активіст, який прийматиме продукти, теплі речі та ліки для відправки мітингувальникам на Евромайдан до Києва.