Під час "розблокування центру Києва" постраждало 10 правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що «під час виконання постанови суду про розблокування центру Києва постраждали вже 10 правоохоронців».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Згідно з повідомленням, «на Майдані Незалежності учасники акції на чолі з народними депутатами від опозиції чинять спротив представникам Державної служби надзвичайних ситуацій та працівникам комунальних служб під час виконання ними постанови суду про розблокування центру столиці».

«Нардепи закликають присутніх на мітингу громадян чинити опір комунальникам та працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, тим самим перешкоджаючи їм виконувати рішення суду щодо розблокування проїжджої частини вулиць в районі Майдану Незалежності», - заявили в МВС.

Крім того, йдеться в повідомленні «народні депутати та їх помічники перешкоджають під’їздові комунальної техніки шляхом перекриття своїми автомобілями центральних вулиць Києва».

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«Тривають силові протистояння мітингувальників із правоохоронцями, під час яких працівникам органів внутрішніх справ наносяться удари, у них вириваються засоби індивідуальної оборони (щити, протиударні шоломи тощо). Станом на 4-ту годину ранку вже наявна інформація про отримання тілесних ушкоджень 10-ма військовослужбовцями внутрішніх військ», - заявили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

МВС називає штурм Майдану "заходами з благоустрою території", які проводилися вночі для зручності громадян.

При цьому «МВС офіційно заявляє, що працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ під час подій на Майдані Незалежності не застосовували сльозогінний газ та інші спецзасоби по відношенню до мітингувальників».

Наразі народні депутати та мітингувальники продовжують утримувати спецтехніку на вулиці Інститутській.

Вони приватними автомобілями перекрили Інститутську нижче Банкової і вулицю Ольгінську.