Посол України в Польщі не розуміє, для чого влада знову пішла на розгін Майдану

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це посол сказав після зустрічі у польському МЗС, куди його викликали у зв'язку з останніми подіями в столиці України.

"Кожна нормальна людина дивується з того, що о 2 годині ночі була використана сила. Кожна нормальна людина у нормальній демократичній державі засуджує використання сили проти мирних демонстрантів", - сказав він журналістам.

Він нагадав, що на сьогодні був запланований круглий стіл, на якому представники влади, опозиції та учасники протестів мали обговорити шляхи виходу із кризи.

"Все це буде вияснено. Ми отримаємо відповіді на всі наші питання", - наголосив посол, відповідаючи на запитання, як це можливо, що з однієї сторони влада запрошує на круглий стіл, а з другого - міліція намагається витіснити мітингувальників з Майдану Незалежності.

Посол відзначив, що сьогодні представники українського уряду запевнили, що влада не буде використовувати силу проти мітингувальників.

Мальський також назвав єдиним можливим виходом із ситуації, яка склалася, проведення згаданого "круглого столу".

"На моє глибоке переконання, єдиним виходом з ситуації може бути лише пошук діалогу, лише через проведення одного чи кількох круглих столів, на яких люди можуть обговорювати різні проблеми та виходи з ситуації", - сказав він.

Посол також зазначив, що в ході сьогоднішньої розмови з представниками польського МЗС отримав запевнення, що Польща надалі буде підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції.

"Ця дорога не є легкою, не лише з точки зору економічних реформ, фінансової допомоги, але також мислення, поведінки на вулицях, політичної культури та багатьох інших важливих для суспільства справ", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МЗС Польщі викликало на розмову до себе посла України через події, які мали місце сьогодні вночі у Києві, коли працівники міліції застосували силу до мітингувальників за євроінтеграцію на Майдані Незалежності.