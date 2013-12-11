Нуланд після зустрічі з Януковичем: склалось враження, що він знає, що треба робити

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила помічник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

“Ми дали чітко зрозуміти, що ми (США - УНІАН) вважаємо, що все ще існує можливість і шлях для того, щоб врятувати європейське майбутнє України. І ми б хотіли бачити, що Президент рухатиметься в цьому напрямку”, - сказала Нуланд.

Вона підкреслила, що це вимагатиме негайних заходів в галузі безпеки, відновлення розмови з Європою і Міжнародним валютним фондом.

“Але все це ще можливо”, - сказала Нуланд.

Вона підкреслила, що український народ має знати, що США з ним.

“Я сподіваюсь, що український народ знає, що США з ним у пошуку людської гідності, економічного здоров'я і тісніших зв'язків з Європою”, - сказала Нуланд.

Вона розповіла, що її розмова з Януковичем тривала більше двох годин.

“Це була складна розмова, але реалістична, - сказала представник Держдепартаменту США.

“Я надзвичайно чітко дала йому зрозуміти, що те, що тут відбувалося вночі, те, що відбувалося в теренах безпеки, є абсолютно неприйнятним у сучасному демократичному європейському суспільстві і державі”, - сказала Нуланд.

Вона зазначила, що після зустрічі у неї склалось враження, і вона має надію, що Янукович знає, що він має робити.

“Весь світ стежить за цим. Ми хочемо бачити краще майбутнє для України”, - сказала вона, додавши, що повертається наразі до США, аби надати інформацію своєму уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч тривала рівно дві години - з 11.30 до 13.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі КМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».

У свою чергу представники міжнародної спільноти засудили сьогоднішню спробу розгону Євромайдану.