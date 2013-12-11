Аеропорт "Київ" у Жулянах "замінували", відбувається евакуація
15:54, 11 грудня 2013Політика
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У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відбувається евакуація пасажирів і персоналу у зв'язку з повідомленням про замінування
Аеропорт «Жуляни» замінували / Фото: А. Іскрицька, Сегодня
Про це прес-служба повідомила на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.
"З терміналів аеропорту "Київ" евакуювали пасажирів і персонал - причина анонімний дзвінок про замінування. Інформація перевіряється. Обстановка спокійна. Велика імовірність помилкової тривоги у зв'язку з тривожною ситуацією в країні", - говориться в повідомленні.
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