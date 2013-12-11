Президент Польщі стурбований черговим застосуванням сили на Майдані

Як повідомляється на сайті Президента Польщі, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю польським журналістам, котрі супроводжували його під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати.

"Кожне використання сили, навіть меншого масштабу та з меншою інтенсивністю непокоїть", - сказав Коморовський.

Він зазначив, що грубе застосування сили українськими силовиками проти демонстрантів за євроінтеграцію може заблокувати "шлях для порозуміння із західним світом та Євросоюзом".

"Точно не в Брюсселі та не у Варшаві відкривали би тоді пляшки з шампанським, а десь у зовсім іншому місці", - сказав Президент Польщі.

Водночас він відзначив, що його тішать повідомлення про можливість початку розмов між українською владою та опозицією, котрі можуть вирішити нинішню політичну кризу.

"Польща хотіла б, аби цей вихід з ситуації означав відкривання дверей в напрямку до Євросоюзу", - сказав глава Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі засудив застосування сили українською міліцією проти мирних демонстрантів в ніч на 30 листопада та закликав українську владу утриматися від подальшого використання сили для вирішення нинішньої політичної кризи.