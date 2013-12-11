В МВС запевняють, что ніхто з "Беркуту" не відомлявся виконувати накази

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС, мова, насамперед, йде про поширення деякими ЗМІ з посиланням на народного депутата Олександра Бригинця інформації про те, що нібито 10 співробітників «Беркута» з Оболонського райуправління міліції Києва відмовилися виконувати завдання з охорони громадського порядку під час масових заходів і розійшлися по домівках.

У правоохоронному відомстві назвали цю інформацію звичайною дезінформацією, оскільки в цьому структурному підрозділі ГУМВС України в м. Києві бійці спеціального призначення «Беркут» службу взагалі не проходять.

«Там немає і не може бути цього спецпідрозділу. Інші ж правоохоронці Оболонського райуправління міліції продовжують виконувати службові обов'язки відповідно до поставлених їм завдань», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в МВС спростовують інформацію про 220 співробітників кіровоградського «Беркута», які також нібито відмовляються їхати до Києва для «розгону» мітингувальників.

«Ця інформація не відповідає дійсності хоча б тому, що в Кіровоградському обласному управлінні міліції не існує такої великої кількості бійців спецпризначення», - зазначили в МВС і підкреслили, що невелика частина співробітників «Беркута» з Кіровоградської області ще з кінця листопада «допомагає київським колегам забезпечувати громадський порядок на вулицях столиці».