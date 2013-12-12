Після вчорашнього штурму було госпіталізовано шістьох активістів – Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок повідомив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Після вчорашніх “мирних” намагань зачистки працівниками “Беркуту” ми маємо звернень у «швидку» допомогу від 21-го активіста Майдану, з них шестеро було госпіталізовано, а також надано допомогу тут нашими працівниками медичної служби 50-ти нашим активістам, які отримали травми різної важкості від працівників “Беркуту”, - сказав Тягнибок.

Він також зазначив, що за весь час акцій медичний пункт, розташовується на Майдані, надав допомогу вже понад 700 активістам.

Крім того, Тягнибок повідомив, що під час Майдану постраждали також народні депутати, зокрема, від “Свободи” - Олексій Кайда, Андрій Іллєнко, Святослав Ханенко та віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Лише коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійців відвели до урядового кварталу.