Глава МЗС Польщі назвав неадекватною реакцію української влади на Євромайдан

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це він сказав сьогодні, виступаючи у польському Сеймі.

"Відповідь на масові протести у багатьох випадках була неадекватна та часто дуже брутальна", - сказав Сікорський.

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Міністр нагадав, що українська міліція кілька разів використовувала силу, і серед людей, які постраждали, були теж громадяни Польщі, у зв'язку з чим польський МЗС викликав на розмову посла України.

За словами Сікорського, масові протести за євроінтеграцію продемонстрували, як сильно українці хочуть інтеграції з Євросоюзом.

Він також зазначив, що українська влада не сподівалася такої "сильної проєвропейської мобілізації".