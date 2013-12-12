Глава МЗС Польщі назвав неадекватною реакцію української влади на Євромайдан
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав неадекватною реакцію української влади на масові акції за євроінтеграцію України.
Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це він сказав сьогодні, виступаючи у польському Сеймі.
"Відповідь на масові протести у багатьох випадках була неадекватна та часто дуже брутальна", - сказав Сікорський.
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Міністр нагадав, що українська міліція кілька разів використовувала силу, і серед людей, які постраждали, були теж громадяни Польщі, у зв'язку з чим польський МЗС викликав на розмову посла України.
За словами Сікорського, масові протести за євроінтеграцію продемонстрували, як сильно українці хочуть інтеграції з Євросоюзом.
Він також зазначив, що українська влада не сподівалася такої "сильної проєвропейської мобілізації".