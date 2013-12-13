Янукович сьогодні візьме участь у круглому столі «Об’єднаємо Україну»

Сьогодні о 14.00 Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента. Засідання відбудеться у Національному палаці мистецтв «Україна» за ініціативою першого Президента України Леоніда Кравчука.

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