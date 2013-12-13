Янукович сьогодні візьме участь у круглому столі «Об’єднаємо Україну»
11:43, 13 грудня 2013Політика
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Сьогодні о 14.00 Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».
Засідання відбудеться у Національному палаці мистецтв «Україна»
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Засідання відбудеться у Національному палаці мистецтв «Україна» за ініціативою першого Президента України Леоніда Кравчука.
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