В соцмережах повідомили про бездомних, привезених на Майдан силоміць (фото)

В соцмережі Фейсбук з'явилося фото бездомних з Миколаєва, яких привезли, за свідченням очевидців, невідомі на Майдан.

Бездомним пообіцяли грошову винагороду за ходіння перед камерами на Майдані.

"До входу на Євромайдан невідомі привезли 30 бомжів з Миколаєва, кинули їх перед входом і просто втекли. Ми підійшли коли автобус вже від'їхав! На фото кілька з них! Кажуть, що їх силоміць запакували в автобус і обіцяли гроші за те, щоб ходили перед камерами на Майдані! Євромайданівці їх нагодували, тепер думають як відправити додому", - повідомив користувач Ігор Незгода.

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