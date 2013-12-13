В соцмережах повідомили про бездомних, привезених на Майдан силоміць (фото)
11:59, 13 грудня 2013Політика
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Невідомі пообіцяли бездомним гроші за те, що ті "засвітяться перед камерами".
На Майдані нагодували бездомних / Фото: Facebook / Игорь Незгода
В соцмережі Фейсбук з'явилося фото бездомних з Миколаєва, яких привезли, за свідченням очевидців, невідомі на Майдан.
Бездомним пообіцяли грошову винагороду за ходіння перед камерами на Майдані.
"До входу на Євромайдан невідомі привезли 30 бомжів з Миколаєва, кинули їх перед входом і просто втекли. Ми підійшли коли автобус вже від'їхав! На фото кілька з них! Кажуть, що їх силоміць запакували в автобус і обіцяли гроші за те, щоб ходили перед камерами на Майдані! Євромайданівці їх нагодували, тепер думають як відправити додому", - повідомив користувач Ігор Незгода.
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