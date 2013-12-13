Без європейського вибору Росія поглине Україну - Лубківський

Таку думку в коментарі УНІАН висловив Надзвичайний і Повноважний посол України, екс-директор турніру УЄФА Євро-2012, директор Євробаскету-2015 Маркіян Лубківський.

«Як дипломат і як людина, яка вже майже п’ять років реалізує проекти таких авторитетних європейських спортивних структур як УЄФА і ФІБА, я поділяю громадянську позицію людей, які вийшли на Майдан заради свого європейського майбутнього. Мені телефонують і з Женеви, і з Відня, і з Брюсселя, і з багатьох інших європейських міст зі словами щирого захоплення бажанням українців стати частиною об’єднаної Європи», - заявив він.

Лубківський вважає, що європейський вибір слід було зробити і реалізувати давно. «Переконаний, якби політична воля - Україна вже давно могла б бути членом Європейського Союзу. Сьогодні ми маємо унікальний, а можливо, й останній шанс порвати з радянським минулим. Ми знаходимося, по суті, на порозі історичного, цивілізаційного і ціннісного вибору. Двері – відкриті. А якщо цього не станеться – ми остаточно перетворимося на сіру зону, полігон, де відбуватимуться нескінченні геополітичні баталії. У такому разі Росія нас поглине і економічно, і політично», - сказав він.

«З іншого боку, щоб не було ілюзій і розчарувань, маємо розуміти, що досягти європейських стандартів життя означає пройти складний, болючий, але єдино можливий шлях. Потрібно прислухатися до людей, які не просто вийшли на український європейський Майдан, а вирвалися на європейський простір мислення, відчуття, переконань», - пояснив Лубківський.

На його думку, сьогоднішні події в Україні не є жодною перешкодою успішному проведенню фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу, “як дехто вважає”. “Навпаки, якщо Україна зробить остаточний європейський вибір – вона буде тріумфатором у 2015 році. Люди будуть їхати до нас, щоб подивитися не на «новых русских», а на нових європейців”, - переконаний Лубківський.