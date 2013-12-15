Провладний кандидат у 94-му окрузі заявляє, що до дільниць звозять провокаторів
Кандидат у народні депутати від Партії регіонів на повторних виборах у виборчому окрузі № 94 (м.Обухів Київської області) Руслан Бадаєв заявляє, що до дільниць звозять молодиків для вчинення провокацій.
Про це йдеться у заяві Бадаєва, переданій УНІАН.
”До наших спостерігачів надходить інформація про те, що до дільниць під’їжджають мікроавтобуси з молодиками кремезної статури, з посвідченнями журналістів. З їх розмов зрозуміло, що вони будуть реєструватися на дільницях, як спостерігачі. Такі дії ми розцінюємо, як спробу вчинення провокацій з метою блокування виборчих комісій під час підрахунку голосів”, - заявив Бадаєв.
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Він просить міліцію з’ясувати мету перебування невідомих осіб біля виборчих дільниць в окрузі.
”Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою вжити заходів щодо забезпечення належного громадського порядку та припинення фактів порушення виборчого законодавства”, - зазначається у заяві.
Як повідомляв УНІАН, у 94-му окрузі балотується 38 кандидатів у народні депутати.
Сьогодні у прес-службі партії «Батьківщина» заявили, що влада розпочала виборчий процес в обухівському 94-му окрузі з масових фальсифікацій.